شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 65 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال التعاملات الصباحية بعد هبوط بحوالي 65 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3720 جنيها الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4257 جنيها

عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

عيار 18 يسجل 3188 جنيها.

الجنيه الذهب 29760 جنيها.



انخفاض سعر الذهب العالمي

انخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد سلسلة من الارتفاع استمرت 5 جلسات متتالية، وقد ساعد على هذا التراجع الإعلان عن اختيار وزير المالية الأمريكي الجديد، بالإضافة إلى تقارير عن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 1.7% ليسجل أدنى مستوى عند 2658 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2721 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2670 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب لخمس جلسات متتالية ليغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة بعد أن وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كان الذهب قد ارتفع بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضية بسبب اتجاه المستثمرين إلى شراء الذهب لحفظ استثماراتهم تحسباً لأية تطورات قد تطرأ بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع ومرور العطلة بدون تطورات سلبية شهد الذهب عمليات البيع لجني الأرباح، خاصة بعد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المستثمر البارز سكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية القادم، الذي ينظر إليه على أنه اختيار معتدل كوزير للخزانة، مما يشير إلى استخدام معتدل للرسوم الجمركية وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

من جهة أخرى تراجعت مستويات الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عامين وهو الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة هبوط أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، خاصة أن عوائد السندات الحكومية الأمريكية قد شهدت تراجع أيضاً مع بداية الأسبوع.