شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: منفتحون على كافة الأفكار التى تدعم زيادة الاستثمار والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي إن هناك ست ركائز اساسية في استراتيجية عمل الوزارة التي أعلن عنها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والتي تدعم الشراكة والتعاون البناء في قطاع البترول والغاز المصري، وياتي في مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري حيث يزخر القطاع بالكفاءات والمواهب.

وأشار عاطف، خلال مؤتمر بحضور قيادات قطاع البترول، إلي أن الوزارة اطلقت بالأمس المرحلة الثانية من تمكين الكفاءات الشابة من خلال اختيار 16 معاونا شاباً لرؤساء هيئة البترول والشركات القابضة .

وأضاف خلال استعراضه للركائز الاخري إن استغلال وتنمية مواردنا من البترول والغاز لذلك طرحت الوزارة 61 فرصة استثمارية جاذبة في هذا المجال، كما أشار إلي جهود مصر لإستثمار البنية التحتية المتميزة في مجال الغاز الطبيعي والبترول والموقع الجغرافي و لاسيما جهود دعم التعاون الإقليمي مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي وإعادة تصديره عبر البنية التحتية المصرية او استغلال كميات منه محلياً في صناعات البتروكيماويات ومشتقات الغاز كقيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن مصر سوق كبير ويضم صناعات مستهلكة وكفاءات بشرية وبنية تحتية ملائمة وقدرات متطورة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم استقدامه الي الاسواق العالمية.

ولفت عاطف إلي دعم الوزارة لقنوات التواصل مع جميع شركاؤها وتفهم متطلباتهم لشراكة ناجحة، وأن الوزارة اطلقت مؤخراً ورقة سياسات تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وأوضحت في هذا الإطار عددا من نماذج العمل والاستثمار المتنوعة والمرنة امام الشركات العالمية التي تستثمر في القطاع.

وأضاف أن هذا ياتي في اطار خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال إيجاد نظم استثمار مرنة وتشريعات مناسبة وبنود جاذبة، وبالتوازي نعمل علي تحقيق الاستدامة ومزيج طاقة ملاءم من خلال وضع هدف لتنمية موارد الطاقة المتجددة الي 42% من مزيج الطاقة عام 2030 وهو هدف بالغ الأهمية يعود تحقيقه بالنفع علي مصر واقتصادها والبيئة، موكدا اننا منفتحون علي كافة الأفكار التي تدعم زيادة الاستثمار والإنتاج وتحقيق المنفعة للجميع .