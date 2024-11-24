شكرا لقرائتكم خبر عن جولف مدينتي يحصد جائزة World Golf Awards كأفضل ملعب في مصر وأفريقيا لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادي مدينتي للجولف انجازاً كبيراً بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2024 وللعام الثاني على التوالي، وذلك حسب تصنيف World Golf Awards، وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وأقامت World Golf Awards احتفالها السنوي هذا العام في 22 نوفمبر 2024، في مدينة ماديرا البرتغالية، وحضره رواد وشخصيات بارزة في مجال لعبة الجولف من جميع أنحاء العالم. وتسلم جائزتي أفضل نادي جولف في مصر وافريقيا Will Righton، رئيس قطاع الملاعب بنادي مدينتي للجولف.

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الرابع على التوالي، وفوزه للمرة الثانية بجائزة أفضل ملعب جولف في القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجاً لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية .وأشار عمر هشام في هذا الصدد إلى أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية رائدة لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال إستضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم. وأضاف أنه استثماراً للإنجازات والنجاحات الكبيرة لنادي مدينتي للجولف أصبح أيضا وجهة ونقطة جذب لإطلاق العلامات التجارية العالمية في مصر .

من جانبه أكد ويل رايجتون، رئيس قطاع الملاعب بنادي مدينتي للجولف.، أن الفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا للعام الثاني على التوالي يعد انجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الانجازات لنادي مدينتي للجولف ، إذ يتواجد أكثر من ألف ملعبا للجولف داخل القارة السمراء . وأضاف أن نادي مدينتي للجولف تم ترشيحه في فئة "أفضل كلوب هاوس في العالم" ، والتي تضم أكبر 16 نادياً للجولف من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد انجازاً غير مسبوق على مستوى رياضة الجولف في مصر وأفريقيا .

وأكد جوش نورث، مدير عام نادي مدينتي للجولف، أن فوز مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية منذ تأسيسه من 4 سنوات ، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور" ، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف “مينا تور”، والتى أقيمت بمشاركة 120 لاعباً من 35 دولة مختلفة.

يشار إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، و يديره شركة “ترون” العالمية Troon ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم . ويضم ملعب جولف مدينتي 18 حفرة ومقام على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم أيضاً 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو احد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.



جولف-مدينتي



جولف-مدينتي



جولف-مدينتي