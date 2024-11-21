شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: حل من 75 إلى 80% من مشكلات المستثمرين المتأخرة لعقدين والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن السعودية أكبر مستثمر تاريخي في مصر بحوالي 25 مليار دولار، مشيرا إلي أنه تم حل 75 إلي 80 % من مشكلات المستثمرين المتأخرة لأكثر من عقدين.

وكشف أن هناك اهتمام كبير من القطاع الخاص العربي للاستثمار في مصر، كذلك هناك اهتمام غير عادي من قطاعات استثمارية معينة في تركيا للدخول في مصر .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتوجه إلي ألمانيا الأسبوع المقبل من أجل ملف الترويح للاستثمار والعمل في استغلال التوجه الأوروبي لنقل بعض الاستثمارات إلي الخارج.



