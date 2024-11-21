شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: بيع أرض في مشروع بمكة المكرمة بقيمة 1.07 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية