شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: بيع أرض في مشروع بمكة المكرمة بقيمة 1.07 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير، أمس، عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 5,649.1 متر مربع، ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ1.073 مليار ريال، مشيرا إلى أن بيان القيمة الدفترية للأصل تقدر بنحو، 254.115
وأضافت أن أطراف الصفقة شركة جبل عمر للتطوير، وحمد بن عبدالله المحيسن.
وأفادت بأن أسباب الصفقة: تنفيذ خطة الشركة بشأن تحسين هيكل رأس المال عبر خفض مديونية الشركة وترشيد تكاليف التمويل.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل لسداد أحد القروض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ1.073 مليار ريال، مشيرا إلى أن بيان القيمة الدفترية للأصل تقدر بنحو، 254.115
وأضافت أن أطراف الصفقة شركة جبل عمر للتطوير، وحمد بن عبدالله المحيسن.
وأفادت بأن أسباب الصفقة: تنفيذ خطة الشركة بشأن تحسين هيكل رأس المال عبر خفض مديونية الشركة وترشيد تكاليف التمويل.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل لسداد أحد القروض.