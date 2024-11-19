شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الوكيل: "الضبعة" نواة للبرنامج النووى المصرى السلمى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء هى نواه للبرنامج النووي المصرى السلمي ، كاشفا أن الدولة المصرية أدركت أهمية تنويع مصادر الطاقة مبكرا و الحفاظ على التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري الذى يمثل خطر كبير على العالم.

و أضاف الوكيل خلال الاحتفال بالعيد السنوى الرابع للطاقة النووية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن احتفال الهيئة بالعيد السنوى الرابع ياتى بالتزامن مع بدء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت" إشارة فى تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة منذ قليل.



و أوضح الوكيل أن يوم 19 نوفمبر هو اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية (IGA) برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية.

و أشار الوكيل إلى أنه بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسى أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضى المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الـ4 بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية.

و تابع الوكيل ، أن العمل بالمشروع النووى المصرى بالضبعة يسير بخطى سريعة بالتعاون مع الشريك الروسى، لافتا إلى أن مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع كان من المقرر أن يتم تركيبها خلال العام المقبل 2025 ، تحقق هيئة المحطات النووية الإنجازات الرئيسية للمشروع قبل المواعيد المحددة.

و أضاف الوكيل ، أن الهيئة بالتعاون مع الشريك الروسي ملتزمة بالجدول الزمني للمشروع و الجميع يعمل على قدما و ساق لإنجاز المشروع، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تشغيل المفاعل النووي الاول لإنتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات فى 2028 مقبل.