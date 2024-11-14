شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.5%، عند 14.751,03 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.63%، ليستقر عند 1.195,52 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.58% بمجموع 1.058,37 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.39% بمجموع 13.954,68 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 332 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 755 مليار درهم مغربي.

