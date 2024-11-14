شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع إلى 3605 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

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أسعار الذهب في مصر اليوم

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4120 جنيها للبيع، و4097.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3776.75 جنيه للبيع، و3755.75 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر، إلى 3605 جنيهات للبيع، و3585 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3090 جنيها للبيع، و3072.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2403.25 جنيه للبيع، و2390 جنيها للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر، إلى 2060 جنيها للبيع، و2048.5 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 28840 جنيها.