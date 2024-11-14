شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية stc من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد طرح 100 مليون سهم تمثل 2% من رأس مال stc المصدر، فيما بلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال (ما يعادل 1.03 مليار دولار)، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال للسهم الواحد.
وشدد صندوق الاستثمارات العامة على أهمية ملكيته الاستراتيجية في stc وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، فيما يتطلع الصندوق إلى دور stc الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.
ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد طرح 100 مليون سهم تمثل 2% من رأس مال stc المصدر، فيما بلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال (ما يعادل 1.03 مليار دولار)، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال للسهم الواحد.
إقبال على الطرحشهد الطرح إقبالا واسعا من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، والذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين فيه.
وشدد صندوق الاستثمارات العامة على أهمية ملكيته الاستراتيجية في stc وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، فيما يتطلع الصندوق إلى دور stc الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.
ملكية الصندوقوتبلغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة بعد البيع 3.1 مليار سهم في stc أو ما يعادل 62% من رأس مال الشركة المصدر،.
ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.