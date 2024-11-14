شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن

صندوق

الاستثمارات

العامة اليوم عن

إتمام بيع جزء من حصته في

شركة الاتصالات السعودية

stc

من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

100 مليون

2%

stc

(ما يعادل 1.03 مليار دولار)

إقبال على الطرح

شهد الطرح إقبالا

من المؤسسات المحلية والدولية

S

وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح

والذي يمثل

أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المستثمرين فيه

stc

stc

ملكية الصندوق

stc

يأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد طرحسهم تمثلمن رأس مالالمصدر، فيما بلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال للسهم الواحد.واسعا من المستثمرينفي ضوء اللائحة "" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933،، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقةوشدد صندوق الاستثمارات العامة على أهمية ملكيته الاستراتيجية فيوشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، فيما يتطلع الصندوق إلى دورالريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.وتبلغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة بعد البيع 3.1 مليار سهم فيأو ما يعادل 62% من رأس مال الشركة المصدر،.