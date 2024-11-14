شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % انخفاضا في مؤشر أسعار الجملة بالسعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر أسعار الجملة في السعودية على أساس شهري بنسبة 0.2% في أكتوبر 2024، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، نظرا لانخفاض أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.6%، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 4.6%.
ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء، فإن في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4%, مدفوعة بارتفاع أسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأخرى بنسبة 0.9%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.7%.
وزادت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى استقرت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر أكتوبر 2024م.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة %،5.4 متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وكذلك ارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.6%.
سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره على أساس سنوي بنسبة 5.4% مقارنة بشهر أكتوبر 2023م، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.6%.
وفي ذات السياق ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.8% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.0%.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.5 % مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 3.5 %، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 3.1%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.7%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.7%، فيما انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات بنسبة %0.1، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.6% ومنتجات الألبان بنسبة 1.5%.
ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء، فإن في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4%, مدفوعة بارتفاع أسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأخرى بنسبة 0.9%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.7%.
ارتفاع أسعار المنتجات الغذائيةارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%، وارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 0.2%.
وزادت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى استقرت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر أكتوبر 2024م.
ارتفاع على أساس سنويارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية على أساس سنوي بنسبة 2.4% خلال شهر أكتوبر 2024م مقارنة بنظيره من العام الماضي.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة %،5.4 متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وكذلك ارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.6%.
سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره على أساس سنوي بنسبة 5.4% مقارنة بشهر أكتوبر 2023م، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.6%.
وفي ذات السياق ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.8% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.0%.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.5 % مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 3.5 %، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 3.1%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.7%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.7%، فيما انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات بنسبة %0.1، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.6% ومنتجات الألبان بنسبة 1.5%.