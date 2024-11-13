شكرا لقرائتكم خبر عن «يقين المالية» توقع اتفاقية لترتيب عملية طرح أسهمها في السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة يقين المالية اتفاقية، اليوم، مع شركة حاشي باشا لترتيب عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم الإدراج في السوق الرئيسية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بأن عملية الترتيب لطرح وإدراج الاسهم عبر مراحل متعددة تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتمتد حتى الحصول على الموافقات من هيئة السوق المالية والإدراج الفعلي للأسهم في السوق الرئيسية.
وتتحصل يقين كابيتال من هذه الاتفاقية على إيرادات مالية تتحدد قيمتها بحسب تقدم المراحل والحصول على الموافقة من هيئة السوق المالية للطرح والإدراج والنجاح الفعلي للطرح والإدراج في السوق.
وأفادت بأن عند اكتمال مراحل عملية الطرح والإدراج ستتجاوز الإيرادات المحصلة من العملية مانسبته 5% من إجمالي إيرادات يقين المالية مقارنةً بآخر قوائم مالية سنوية مدققة عن العام 2023م.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بأن عملية الترتيب لطرح وإدراج الاسهم عبر مراحل متعددة تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتمتد حتى الحصول على الموافقات من هيئة السوق المالية والإدراج الفعلي للأسهم في السوق الرئيسية.
وتتحصل يقين كابيتال من هذه الاتفاقية على إيرادات مالية تتحدد قيمتها بحسب تقدم المراحل والحصول على الموافقة من هيئة السوق المالية للطرح والإدراج والنجاح الفعلي للطرح والإدراج في السوق.
وأفادت بأن عند اكتمال مراحل عملية الطرح والإدراج ستتجاوز الإيرادات المحصلة من العملية مانسبته 5% من إجمالي إيرادات يقين المالية مقارنةً بآخر قوائم مالية سنوية مدققة عن العام 2023م.