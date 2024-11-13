شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.9% عند 11930 نقطة، وبتداولات بلغت 5.540 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 365.696 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.231 تريليون ريال. انخفاض أسهم 178 شركة انخفضت أسهم 178 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، برغرايززر، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب، وبوان، ومسك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الشرقية للتنمية، وبدجت السعودية، ورعاية، ومجموعة تداول، والباحة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 29205 نقطة، وبتداولات بلغت 55.293 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.122 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 62.049 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 50 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.