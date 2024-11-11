شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل»: 630 مليار ريال قيمة صفقات القطاع العقاري السعودي في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل: إن قيمة الصفقات في القطاع العقاري السعودي، منذ بداية العام الحالي، بلغت 630 مليار ريال، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتنويعه، إذ يواصل القطاع نموه المتسارع.
وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، إن بدعم من رؤية السعودية 2030، نعمل على تعزيز القطاع العقاري من خلال 4 ركائز أساسية، وهي: تنمية العرض، والتمويل، وتحديث الأنظمة، وتبني التقنيات الحديثة.
وأضاف: "نسعد بإطلاق النسخة الثانية من سيتي سكيب العالمي في الرياض، الحدث الأبرز في العقار، مما يعزز مكانة المملكة كقائدة للابتكار وبيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع: "شهد سيتي سكيب العالمي تضاعف عدد المطورين المشاركين، ليصل المطورون المحليون لأكثر من 100 مطور والدوليون إلى 69، مما يعكس ثقة السوق السعودي".
وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، إن بدعم من رؤية السعودية 2030، نعمل على تعزيز القطاع العقاري من خلال 4 ركائز أساسية، وهي: تنمية العرض، والتمويل، وتحديث الأنظمة، وتبني التقنيات الحديثة.
وأضاف: "نسعد بإطلاق النسخة الثانية من سيتي سكيب العالمي في الرياض، الحدث الأبرز في العقار، مما يعزز مكانة المملكة كقائدة للابتكار وبيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع: "شهد سيتي سكيب العالمي تضاعف عدد المطورين المشاركين، ليصل المطورون المحليون لأكثر من 100 مطور والدوليون إلى 69، مما يعكس ثقة السوق السعودي".