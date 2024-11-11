شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن أعمال حفر البئر الاستكشافى "خنجر 1" بشمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اعمال حفر البئر الاستكشافى "خنجر 1" بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية هذا الشهر فى اطار برنامج عمل قطاع البترول لتكثيف اعمال الاستكشاف وحفر الآبار للوصول الى احتياطيات جديدة من الغاز خاصة في المناطق الواعدة كمنطقة غرب المتوسط وفيما يلى أهم المعلومات وكانت..

1-التعاون بين قطاع البترول وشيفرون في استغلال الفرص بالبحر المتوسط من شأنه ان يأتي بنتائج إيجابية على صعيد تنمية مزيد من الموارد غير المكتشفة لصالح الاقتصاد المصرى..

2- بدء أعمال الحفر بالبئر بعد وصول جهاز الحفر استينا فورث من المغرب مؤخراً.

3- التزام شركة شيفرون بالعمل مع الحكومة المصرية ومختلف الشركاء لدعم نمو قطاع الطاقة المصري من خلال مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف في مصر.



4- ويعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة شيفرون الأمريكية، وجهود القطاع في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.



5- تم اسناد منطقة امتياز شمال الضبعة البحرية لشركة شيفرون بنسبة 63% بالشراكة مع كل من شركة وود سايد إنيرجي الاسترالية بنسبة 27% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 10%.