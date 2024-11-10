شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «إدارات» توافق على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
وشملت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن 5,000 سهم (0.22 %) من إجمالي أسهم الشركة وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين.
وستمول الشركة عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية، وعلى تفويض مجلس الادارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا، من تاريخ قرار الجمعية العامة (غير العادية).
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
وبالنسبة للأسهم غير المخصصة والمحتفظ بها بعد انقضاء المدة، سوف تتبع الشركة الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
وشملت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن 5,000 سهم (0.22 %) من إجمالي أسهم الشركة وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين.
وستمول الشركة عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية، وعلى تفويض مجلس الادارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا، من تاريخ قرار الجمعية العامة (غير العادية).
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
وبالنسبة للأسهم غير المخصصة والمحتفظ بها بعد انقضاء المدة، سوف تتبع الشركة الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.