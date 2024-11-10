شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الخليجية العامة» توافق على تعديل 6 مواد من نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بـما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة و التملك في الشركات).

3. الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).

4. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).

5. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

6. الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة).

7. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).

8. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.

9. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي عقد في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الخميس الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بـما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.2. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة و التملك في الشركات).3. الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).4. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).5. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).6. الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة).7. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).8. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.9. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.