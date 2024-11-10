شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «العربية» إلى 44.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وسجلت الشركة العربية انخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بمعدل قدره 6% ويعود هذا الانخفاض المنطقي إلى عدة عوامل منها: عوامل موسمية وبالإضافة إلى كون العربية في فترة تجهيز في صدد دخول إلى مرحلة انتقالية، حيث لم يتم تشغيل جميع اللوحات الإعلانية في المشاريع الجديدة بعد.

وتهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز نمو الإيرادات وهوامش الربحية وذلك وفقا للخطة التي وضعتها الشركة حيث سيتم ذلك عند استكمال تنفيذ المشاريع بالكامل.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 28% إلا أن صافي الربح انخفض في الأشهر التسعة الأولى في 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بواقع 19%.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لكون الشركة في مرحلة تجهيز استعداداً للمرحلة الانتقالية لإتمام كافة المشاريع حيث بدأت العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 146% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 29.6% إلى 44.3 مليون ريال، مقارنة بـ62.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 16% إلا أن صافي الربح انخفض بواقع 30% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لكون الشركة في مرحلة تجهيز استعداداً للمرحلة الانتقالية لإتمام كافة المشاريع حيث بدأت العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 130% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وسجلت الشركة العربية انخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بمعدل قدره 6% ويعود هذا الانخفاض المنطقي إلى عدة عوامل منها: عوامل موسمية وبالإضافة إلى كون العربية في فترة تجهيز في صدد دخول إلى مرحلة انتقالية، حيث لم يتم تشغيل جميع اللوحات الإعلانية في المشاريع الجديدة بعد.وتهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز نمو الإيرادات وهوامش الربحية وذلك وفقا للخطة التي وضعتها الشركة حيث سيتم ذلك عند استكمال تنفيذ المشاريع بالكامل.وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 28% إلا أن صافي الربح انخفض في الأشهر التسعة الأولى في 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بواقع 19%.ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لكون الشركة في مرحلة تجهيز استعداداً للمرحلة الانتقالية لإتمام كافة المشاريع حيث بدأت العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 146% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.