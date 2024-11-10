شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ذيب» توافق على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

3. الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الأسهم الممتازة).

4. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة).

5. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

6. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).

7. الموافقة على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

8. الموافقة على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

12. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 05-05-1446هـ الموافق 07-11-2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت النتائج:1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.2. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).3. الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الأسهم الممتازة).4. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة).5. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).6. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).7. الموافقة على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).8. الموافقة على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.11. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.12. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.