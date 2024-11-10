شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مهارة» إلى 24.37 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 19.5% إلى 24.37 مليون ريال، مقارنة بـ20.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة، نتيجة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 18% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع مجمل الربح بنسبة 2% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتحسن مجمل الربح في القطاعات الرئيسية للشركة (خدمات قطاع الأعمال وقطاع خدمات المقيمة بالأشهر للأفراد) وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع الطلب في خدمات قطاع الأعمال ونتيجة لتطبيق الشركة مجموعة من المبادرات لتحسين نسبة ربحية قطاع خدمات المقيمة بالأشهر للأفراد وخصوصا من خلال تخفيض رسوم الاستقدام من عدد من الدول المصدرة للقوى العاملة في هذا القطاع وتغير المزيج البيعي الناتج عن رفع اعداد الاستقدام من دولة إندونيسيا بعد التوقف لفترة طويلة وعودتها في الربع الأول من عام 2024م.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 4.2 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 4.2 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
وفي المقابل ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 1.5 مليون ريال خلال الربع الحالي، وذلك لارتفاع سعر المرابحات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وانخفضت حصة أرباح الشركة في نتائج الشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، الشركة السعودية للنظم الصحية) بانخفاض قدره 40% وبمبلغ 4 ملايين ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالرغم من الارتفاع في حصة أرباح الشركة في نتائج الشركة الزميلة (شركة درع الرعاية) بنسبة 23% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث أتى الانخفاض نتيجة عدم تسجيل حصة ملكية الشركة في النتائج الأولية الشركة السعودية للنظم الصحية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وذلك نتيجة عدم تمكن الشركة من الحصول على النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة الحالية.
وتأثر مصروف التسويق نتيجة إعادة تبويب لبند العمولات البيعية المدرجة ضمن تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة، نتيجة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 18% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع مجمل الربح بنسبة 2% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتحسن مجمل الربح في القطاعات الرئيسية للشركة (خدمات قطاع الأعمال وقطاع خدمات المقيمة بالأشهر للأفراد) وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع الطلب في خدمات قطاع الأعمال ونتيجة لتطبيق الشركة مجموعة من المبادرات لتحسين نسبة ربحية قطاع خدمات المقيمة بالأشهر للأفراد وخصوصا من خلال تخفيض رسوم الاستقدام من عدد من الدول المصدرة للقوى العاملة في هذا القطاع وتغير المزيج البيعي الناتج عن رفع اعداد الاستقدام من دولة إندونيسيا بعد التوقف لفترة طويلة وعودتها في الربع الأول من عام 2024م.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 4.2 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 4.2 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
وفي المقابل ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 1.5 مليون ريال خلال الربع الحالي، وذلك لارتفاع سعر المرابحات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وانخفضت حصة أرباح الشركة في نتائج الشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، الشركة السعودية للنظم الصحية) بانخفاض قدره 40% وبمبلغ 4 ملايين ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالرغم من الارتفاع في حصة أرباح الشركة في نتائج الشركة الزميلة (شركة درع الرعاية) بنسبة 23% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث أتى الانخفاض نتيجة عدم تسجيل حصة ملكية الشركة في النتائج الأولية الشركة السعودية للنظم الصحية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وذلك نتيجة عدم تمكن الشركة من الحصول على النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة الحالية.
وتأثر مصروف التسويق نتيجة إعادة تبويب لبند العمولات البيعية المدرجة ضمن تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.