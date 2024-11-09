شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض وأداء متباين للإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.84 %، ما يعادل 68.35 نقطة، ليصل عند مستوى 8072.39 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2900 دولار أمريكي، بانخفاض 0.64 %.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2054 يورو بارتفاع 0.23 %.