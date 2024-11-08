رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يزور مدينة ينبع الصناعية ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، اليوم مدينة ينبع الصناعية، وعقد العديد من الاجتماعات والجلسات منها, اجتماع مراجعة الأعمال الدوري لمدينة ينبع الصناعية (QRM)لعام 2024م، كما اطلع على سير الأعمال في المدينة والموضوعات المقترحة للمدينة.

وشهد معاليه إبرام اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والاتحاد السعودي للتنس، ضمن جهود الهيئة لتعزيز النشاطات الرياضية في المنطقة وتوفير بيئة مثالية لممارسة الرياضة، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما شهد معاليه مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية جاء في مقدمتها الاتفاقية التي تمت بين الهيئة الملكية بينبع وشركة الجبس العالمية المحدودة لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الألواح الجبسية على مساحة 118 ألف متر مربع وبحجم استثمار بلغ 350 مليون ريال، واتفاقية مع مؤسسة تجارية وطنية لإنشاء وتشغيل منتجع خيام بانورامية بالواجهة البحرية بمساحة 21 ألف متر مربع وبحجم استثمار بلغ 20 مليون ريال، واتفاقية مع شركة مراكز صحية طبية وطنية لتخصيص موقع في حي المهن بمساحة 13 ألف متر مربع لتشغيل عيادات صحية بمدينة ينبع الصناعية وبحجم استثمار بلغ 15 مليون ريال.

ومن جهة أخرى، زار معاليه شركة ينبع للبتروكيماويات (ينساب)، ومصنع الحرمين لإنتاج حبيبات الزجاج، وذلك في إطار التواصل مع القطاع الخاص وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة، شهد معاليه نهائي بطولة الرواد لكرة القدم التي تقام بشكل سنوي بين إدارات الهيئة الملكية بينبع، وكرّم الفائزين بالبطولة.

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