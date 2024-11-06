شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 12093 نقطة، وبتداولات بلغت 7.578 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 981.174 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.134 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 168 شركة ارتفعت أسهم 168 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 60، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، وشمس، وكهرباء السعودية، وأمريكانا، والخزف السعودي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، المنجم، والوطنية، والأبحاث والإعلام، وبوبا العربية، وتنمية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 28853 نقطة، وبتداولات بلغت 106.791 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 15.029 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 60.974 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.