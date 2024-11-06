شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سيرا» تقفز إلى 43 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وباستبعاد تأثير البنود المذكورة أدناه، سجلت المجموعة صافي ربح عادي قدره 43 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2024 مقابل صافي ربح قدره 32 مليون ريال خلال الربع ذاته من العام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 34.4%.

دخل من استرجاع كريم بمبلغ: لا شيء ريال (2023: 14.9 مليون ريال)

تكاليف الطرح العام الأولي لـ"لومي" بمبلغ: لا شيء ريال (2023: 21 مليون ريال)

وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الأقلية غير المسيطرة بقيمة 31 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي ربح بقيمة 24 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 29%.

وبحسب البيان حققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 43 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 70 مليون ريال خلال الربع السابق.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على العمرة من الأسواق الرئيسية بسبب العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى تغيير تواريخ موسم الحج وفقًا للتقويم الهجري مما أدى إلى نقل الموسم إلى الربع الثاني من عام 2024.

وباستثناء تأثير البند المذكور أدناه، حققت المجموعة صافي ربح عادي قدره 43 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل صافي ربح قدره 43 مليون ريال مع الحفاظ على مستويات مماثلة.

خصم ممنوح من مورد بمبلغ: لا شيء ريال (الربع الثاني 2024: 27 مليون ريال).

وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 174 مليون ريال في العام 2024 مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 149 مليون ريال خلال العام 2023.

وباستثناء تأثير البنود المذكورة أدناه، حققت المجموعة صافي ربح عادي قدره 174 مليون ريال للفترة 2024 مقابل صافي ربح قدره 155 مليون ريال في العام 2023، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 12.3%.

دخل من استرجاع كريم بمبلغ: لا شيء ريال سعودي ( 2023: 14.9 مليون ريال)

تكاليف الطرح العام الأولي لـ"لومي" بمبلغ: لا شيء ريال سعودي ( 2023: 21 مليون ريال). الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة سيرا القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 65.4% إلى 43 مليون ريال، مقارنة بـ26 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يأتي هذا النمو نتيجة للزيادة في الإيرادات وتحسن مزيج المنتجات ومتوسط هوامش أعلى في أعمال منصة السفر والاستثمارات في مجموعة السفر في المملكة المتحدة، مع الحفاظ على مستويات النفقات التشغيلية.وباستبعاد تأثير البنود المذكورة أدناه، سجلت المجموعة صافي ربح عادي قدره 43 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2024 مقابل صافي ربح قدره 32 مليون ريال خلال الربع ذاته من العام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 34.4%.دخل من استرجاع كريم بمبلغ: لا شيء ريال (2023: 14.9 مليون ريال)تكاليف الطرح العام الأولي لـ"لومي" بمبلغ: لا شيء ريال (2023: 21 مليون ريال)وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الأقلية غير المسيطرة بقيمة 31 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي ربح بقيمة 24 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 29%.وبحسب البيان حققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 43 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 70 مليون ريال خلال الربع السابق.ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على العمرة من الأسواق الرئيسية بسبب العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى تغيير تواريخ موسم الحج وفقًا للتقويم الهجري مما أدى إلى نقل الموسم إلى الربع الثاني من عام 2024.وباستثناء تأثير البند المذكور أدناه، حققت المجموعة صافي ربح عادي قدره 43 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل صافي ربح قدره 43 مليون ريال مع الحفاظ على مستويات مماثلة.خصم ممنوح من مورد بمبلغ: لا شيء ريال (الربع الثاني 2024: 27 مليون ريال).وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 174 مليون ريال في العام 2024 مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الأقلية غير المسيطرة) بقيمة 149 مليون ريال خلال العام 2023.وباستثناء تأثير البنود المذكورة أدناه، حققت المجموعة صافي ربح عادي قدره 174 مليون ريال للفترة 2024 مقابل صافي ربح قدره 155 مليون ريال في العام 2023، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 12.3%.دخل من استرجاع كريم بمبلغ: لا شيء ريال سعودي ( 2023: 14.9 مليون ريال)تكاليف الطرح العام الأولي لـ"لومي" بمبلغ: لا شيء ريال سعودي ( 2023: 21 مليون ريال).