شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مياهنا» إلى 14.37 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة إلى: ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، التي يقابلها جزئيا ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مياهنا في الربع الثالث من 2024 بنسبة 24% إلى 14.37 مليون ريال، مقارنة بـ18.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مصاريف الإطفاء للنفقات الرأسمالية الناتجة عن زيادة السعه الإنتاجية، والزيادة فى المصروفات العمومية والإدارية، الذي يقابله جزئيا ارتفاع الإيرادات الأخرى.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة إلى: ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، التي يقابلها جزئيا ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.