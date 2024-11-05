شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن خلو منصبى نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية والمشغلين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن خلو منصبي نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية، ونائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين.

وحددت المصرية للاتصالات، موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر عام 2024، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت نتائج النصف الأول من عام 2024، وحققت نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة قدره 35% ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.