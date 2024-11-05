شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: شراء أرض في الرياض لبناء مستشفى بـ171.37 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحمادي القابضة عقد شراء أرض بغرض إنشاء مستشفى عليها، وذلك بقيمة تقدر بنحو 171.374 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأرض تقع في الشمال الشرقي لمدينة الرياض (حي المونسية) تقاطع الشيخ جابر الصباح مع طريق الثمامة (التخصصي) بمساحة إجمالية 24482,13 متر مربع، بسعر 7000 ريال للمتر الواحد.
وأوضحت أن البائع: شركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار.
ونوهت بتمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أن الصفقة بهدف بناء مستشفى ودعم الخطط الاستراتيجية لتوسع الشركة.
وبحسب الشركة، ستعزز الصفقة موجودات الشركة وستسهم في زيادة نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأرض تقع في الشمال الشرقي لمدينة الرياض (حي المونسية) تقاطع الشيخ جابر الصباح مع طريق الثمامة (التخصصي) بمساحة إجمالية 24482,13 متر مربع، بسعر 7000 ريال للمتر الواحد.
وأوضحت أن البائع: شركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار.
ونوهت بتمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أن الصفقة بهدف بناء مستشفى ودعم الخطط الاستراتيجية لتوسع الشركة.
وبحسب الشركة، ستعزز الصفقة موجودات الشركة وستسهم في زيادة نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة.