الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول متراجعا بواقع 16.01 نقطة، أو 0.27 %، ليصل إلى 5816.91 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 96.37 نقطة، أو 0.52 %، مسجلا 18616.38 نقطة عند الإغلاق.

كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.14 نقطة، أو 0.15 %، لينهي التداول عند 42167.91 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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