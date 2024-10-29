شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في مصر، 4274.25 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء، في مصر، 3818 جنيها للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، في مصر، إلى 3740 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، في مصر، 3205.75 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء، في مصر، 2493.25 جنيه للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء، في مصر، إلى 2137.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29920 جنيها.