شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ من 300 جنيه.. تعرف على أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الأحد 27 أكتوبر2024، حيث يسجل سعر الكيلو مستويات تتراوح بين 300 وحتى 330 جنيهًا في المنافذ الحكومية المختلفة، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.

وقالت شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها الي 500 جنيها.



وأشارت شعبة القصابين إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.