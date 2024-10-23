51 جهة عارضة وبرامج دولية لدعم المنشآت متسارعة النمو في "بيبان 24"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن إحدى المناطق الرئيسية في ملتقى "بيبان 24" وهي "باب المنشآت متسارعة النمو"؛ الذي يحتوي على برامج مختلفة ومزودي خدمات لرواد الأعمال والمنشآت المشاركة؛ كما يوفر فرصًا استثنائية للحصول على الدعم والتمكين، من خلال الشراكات مع الجهات المحلية والعالمية من القطاعين العام والخاص.

ويشارك في الباب ما يقارب 51 جهة عارضة، حيث يُقدم من خلاله برامج نمو دولية وخدمات متخصصة تهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نمو سريع ونوعي في مشاريعهم، كما يسلط الباب الضوء على قصص نجاح ملهمة لمنشآت محلية ودولية، مما يعزز من تبادل الخبرات ويحفز على التطوير المستدام.

ويتألف الباب من 5 مناطق رئيسية، تشمل منطقة "المنشآت متسارعة النمو" التي تضم 16 جهة، لتمكين المنشآت من عرض خدماتها ومنتجاتها في بيئة محفزة كما تحتوي منطقة "شبكات وبرامج النمو" على 5 جهات تقدم برامج وخدمات مبتكرة للوصول إلى شبكات النمو العالمية.

وفي إطار دعم التوسع والابتكار، تجمع منطقة "الجهات الممكنة" المنشآت مع خبراء متخصصين لدعم المنشآت متسارعة النمو في الطرح والتصدير والتوسع الدولي بينما تقدم "المنطقة المليارية"، بمشاركة 16 جهة فرصة للزوار للتعرف على أبرز الجهات المليارية وما توفره من خدمات ومنتجات مميزة، فيما تضم منطقة "مزودي الخدمة" 10 جهات متخصصة، تعمل على تعزيز نمو المنشآت من خلال تقديم حلول وخدمات شاملة تلبي احتياجات المنشآت المتسارعة النمو، وتساعدها على تجاوز تحديات السوق.

ويستهدف الباب رواد الأعمال المحليين والدوليين الراغبين في تأسيس شركاتهم في السوق السعودي، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون لتعزيز قدراتهم التنافسية، إضافة إلى المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في السوق السعودي.

يُذكر أن ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل؛ يتكون من 9 أبواب مبتكرة، تسعى لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.