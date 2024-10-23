"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقر إقامة نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مسؤوليته "الكاملة والتامة والحصرية" عن عملية استهداف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب محمد عفيف في مؤتمر صحافي: "عيون مجاهدي المقاومة ترى وأذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان".

وأشار عفيف إلى أن مؤسسة "القرض الحسن"، التي تعرّضت مقراتها في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف اسرائيلي ليل الأحد، تحسّبت لهذا القصف واتخذت احتياطاتها كافة وستقوم بكل ما هو واجب وضروري للإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستفيدين".

وأقرّ عفيف بوجود أسرى من مقاتلي "حزب الله" لدى إسرائيل، من دون أن يحدد عددهم، محملا اياها مسؤولية "الحفاظ على حياتهم وصحتهم".

وأضاف: "أعلم أن العدو ليس لديه التزام بأخلاقيات الحروب والمواثيق الدولية ولكنه يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى وصحتهم ونطالب الصليب الأحمر الدولي بالتأكد من ذلك".

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الاوسط