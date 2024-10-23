وزير الخارجية الأمريكى يصل إسرائيل وملف غزة على رأس الأولويات

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، إلى إسرائيل في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة .

وتعد هذه الجولة رقم 11 إلى المنطقة التي يقوم بها بلينكن منذ 7 أكتوبر، حيث يعود إلى المنطقة بعد رحلته الأخير قبل شهر.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجولة يُتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

لكن البيت الأبيض لفت إلى أن الجولة لا يُتوقع أن تحقق اختراقا.

وقال المتحدث جون كيربي في تصريح للصحفيين "لا يمكنني القول إن المفاوضات ستستأنف في الدوحة أو القاهرة أو في أي مكان آخر".

ويصل بلينكن إلى المنطقة في وقت تستعد فيه إسرائيل لمهاجمة إيران ردًا على وابل الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون يناقشون الرد في الأسابيع الأخيرة، وأخبر المسئولون الإسرائيليون واشنطن أنهم سيمتنعون عن شن هجمات على المواقع النووية أو مواقع الطاقة الإيرانية التي قد تؤدي إلى تصعيد كبير بين البلدين.

وبحسب ما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن بلينكن سيجتمع مع نتنياهو عند الساعة 12:30 في القدس .

وأوضح بيان الخارجية أن بلينكن سيبحث أيضا في الترتيبات التي ستتم لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تعتبر حاسمة للتوصل إلى اتفاق، وسيسعى إلى "حل دبلوماسي" في لبنان حيث تخوض إسرائيل المدعومة بشكل مطلق من واشنطن مواجهة مفتوحة مع حزب الله المدعوم من إيران.

وتأتي الزيارة قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي زيارته الأخيرة لإسرائيل في أغسطس/آب الماضي، حذر بلينكن من أنها قد تكون "الفرصة الأخيرة" لوقف إطلاق النار بناء على "مقترح الرئيس جو بايدن".

المصدر : وكالات