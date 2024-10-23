مبعوث الرئيس الأمريكي: نعمل على صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، أن بلاده تسعى إلى صيغة لإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، عبر "اتفاق شامل" بين الجانبين، نافياً أن تكون بلاده تريد تعديلاً للقرار 1701 الذي أنهى الحرب السابقة بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2006، لكنها تريد "تطبيقه بحذافيره".

وفي أول خطوة من "التفاوض غير المباشر" بين لبنان وإسرائيل، منذ توسع المواجهات أواخر الشهر الماضي، زار هوكستين، لبنان، والتقى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وقالت مصادر لبنانية شاركت في بعض اجتماعات هوكستين، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الموفد الأميركي أتى مع خطة عمل يريد أن يجلب إليها طرفي المواجهة.

وكشفت المصادر أن هوكستين تلقى "رد فعل إيجابياً" من لبنان، على أن يستكمل اتصالاته مع الإسرائيليين عندما يتوجه إلى تل أبيب نهاية الأسبوع، إذا لمس إيجابيات في اتصالاته.

وأكدت المصادر أن هوكستين لم يحمل أي شروط إسرائيلية لوقف النار، وأنه - على الأقل - لم يطرح أياً من الشروط التي تم تداولها عن طلب إسرائيل حرية الحركة في الأراضي والأجواء اللبنانية مستقبلاً.

وأشارت المصادر إلى أن الموفد الأميركي «أطلق مساراً ينتهي بتنفيذ حرفي للقرار 1701، لا تعديله، ووقف دائم لإطلاق النار».

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الاوسط