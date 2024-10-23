شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نوفمبر.. عمومية «تبوك الزراعية» تصوت على تعديل نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية غير العامة العادية (الاجتماع الأوَّل).
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 25/11/2024م الموافق 23/05/1446 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـصلاحيات المجلس.
3. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي - رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
4. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بتعيين العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
5. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت وطريقته في الجمعيات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 25/11/2024م الموافق 23/05/1446 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
جدول أعمال الجمعية
1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـصلاحيات المجلس.
3. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي - رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
4. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بتعيين العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
5. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت وطريقته في الجمعيات.