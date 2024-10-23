كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - رحل عن عالمنا الممثل التركي تكين تيمال Tekin Temel والذي يُعد أحد الأسماء الشهيرة بالوسط الفني التركي ومن أبرز الفنانين في التلفزيون والسينما التركية،
وتم الإعلان عن سبب وفاة الفنان التركي تكين تيمال عقب إصابته بنوبة قلبية عن عمر ناهز الـ56 عاماً. وقد أعلن عن نبأ وفاته مؤسسة "فيلم – سان"، وفور انتشار الخبر سادت حالة من الحزن في الوسط الفني التركي.
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ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك ببطولتها الممثل التركي تكين تيمال ما بين السينما والمسلسلات "دموع الورد، إيزيل، الصامتون، مريم، قيامة أرطغرل، قطاع الطرق لن يحكموا العالم".
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وتم الإعلان عن سبب وفاة الفنان التركي تكين تيمال عقب إصابته بنوبة قلبية عن عمر ناهز الـ56 عاماً. وقد أعلن عن نبأ وفاته مؤسسة "فيلم – سان"، وفور انتشار الخبر سادت حالة من الحزن في الوسط الفني التركي.
تكين تيمال ورحلة مميزة بالأعمال الفنية التركيةوقد وُلد الفنان التركي تكين تيمال في 24 يونيو عام 1968 بمنطقة أخيسار بمحافظة مانيسا التركية، وإلتحق بالدراسة في بالجامعة بقسم المسرح، وبدأ مسيرته بالظهور في عدد من المسلسلات التلفزيونية وعلى خشبة المسرح منذ عام 1995، وخلال وقت قصير نجح في أن يخلق قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية ما بين الدراما التلفزيونية والسينما التركية.
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https://www.instagram.com/p/BMOR1X6AsYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة: وفاة الفنانة العالمية ماغي سميث.. تعرفوا إلى مسيرتها الفنية
ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك ببطولتها الممثل التركي تكين تيمال ما بين السينما والمسلسلات "دموع الورد، إيزيل، الصامتون، مريم، قيامة أرطغرل، قطاع الطرق لن يحكموا العالم".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».