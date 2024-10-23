الرقابة تمنع عرض فيلم افتتاح مهرجان الجونة لأسباب مجهولة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - كشف النقاد الفني طارق الشناوي عن أزمة تواجه حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة، بعد رفض الرقابة على المصنفات الفنية منح تصريح بالعرض لفيلم الافتتاح "آخر المعجزات".

وكتب طارق الشناوي عبر حسابها على الفيس بوك: الغاء عرض الفيلم القصير ( اخر المعجزات) اخراج عبدالوهاب شوقي في اللحظات الاخيرة وسحب الموافقة قبل افتتاح مهرجان الجونة ب 48 ساعة يؤكد ان الرقابة المصرية تعيش في لالالاند لا تدرك ان تلك القرارات العشوائية تضعنا امام العالم في مواقف محرجة

وتابع طارق الشناوي: انتظر ان تراجع الرقابة موقفها وتتوقف عن النفخ في الزبادي.

ولم تصدر عن إدارة المهرجان حتى اللحظة أي توضيحات حول الفيلم المقرر عرضه غدا بحفل الافتتاح، وأكدت مصادر أن هناك تواصلا مع إدارة الرقابة على المصنفات الفنية لمعرفة أسباب اعتراضها على الفيلم وسبل تلافيها.

تفاصيل فيلم آخر المعجزات

فيلم آخر المعجزات- The Last Miracle للمخرج عبد الوهاب شوقي، تدور أحداثه حول يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.

الفيلم مقتبس من القصة القصيرة "معجزة" من المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للأديب الحائز على جائزة نوبل والروائي الأشهر في العالم العربي نجيب محفوظ، وفي تناول شيّق للعلاقة بين العالمين المادي والروحي، يتتبع الفيلم رحلة يحيى الصحفي الأربعيني، الذي تأتيه مكالمة هاتفية من شخص ميت أثناء وجوده في الحانة، ما يدفعه نحو رحلة روحية تنتهي بمصير غير متوقع، ومدة عرض الفيلم 20 دقيقة، وتم اختياره من مجلس أمناء مهرجان الجونةـ ليشهد الافتتاح عرضه العالمي الأول.

المخرج عبد الوهاب شوقي يتحدث عن فيلم "آخر المعجزات"

وشارك مخرج الفيلم عبد الوهاب شوقي، من خلال بيان صحفي رؤيته حول صنع الفيلم القصير، قائلاً: "وردت هذه القصة في المجموعة التي كتبها محفوظ مباشرة بعد نكسة يونيو 1967، واعتقادي الشخصي أننا لم نزل في آثار 1967، حالة فقدان الإيمان في الذات وقدراتها، والتعلق فيما هو غير معقول لأنه الأمل الوحيد".

يستكشف الفيلم مفاهيم الوهم والهشاشة التي تؤدي إلى اغتراب النفس عن عالمها الواقعي، وتشكيل صور مزيفة عن الذات والعالم، ما يجعل الفرد أشد عرضة للفخاخ والهزائم المنكرة، مع تبني نهج ما بعد حداثيّ في تفكيرنا في هذا العالم، عبر تفكيكه وتفكيك علاقة الإنسان به دون أحكام استعلائية.

العمل من إخراج عبد الوهاب شوقي، ويشاركه مارك لطفي في كتابة السيناريو، ومن بطولة خالد كمال، أحمد صيام، وعابد عناني، مع ظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومن إنتاج أمجد أبو العلاء (شركة ستيشن فيلمز) مخرج فيلم ستموت في العشرين الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومارك لطفي (فيج ليف ستوديوز)، وباهو بخش (ريد ستار فيلمز)، وعادل عبدالله (كي فيلمز وشفت ستوديوز)، كما تلقى دعماً من قبل الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق ).

تتولى MAD Distribution، الشركة المتخصصة في التوزيع في العالم العربي لشركة MAD، توزيع فيلم "آخر المعجزات" في جميع أنحاء العالم العربي، وستتولى MAD World شركة المبيعات الدولية للشركة مهام مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.

يضم الفيلم أيضاً عمر أبو دومة كمدير تصوير، والذي عمل في فيلم حظر تجول الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وياسر عزمي في المونتاج، الذي شارك في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو الذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.

يمكنكم قراءة. الخليج 365 تنقل وقائع المؤتمر الصحفي للدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

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