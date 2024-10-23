شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت ينبع» تقفز إلى 31.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 100% في الربع الثالث من 2024، إلى 31.1 مليون ريال، مقابل 15.54 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات المحلية وارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات التصدير وارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة تكلفة المبيعات وزيادة المصاريف الإدارية والبيعية.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات المحلية وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات المحلية وارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات التصدير وارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة تكلفة المبيعات وزيادة المصاريف الإدارية والبيعية.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات المحلية وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكاة.