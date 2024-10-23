وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستقبل وفدًا فنيًّا رفيع المستوى من منظمة “اليونيدو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفدًا فنيًّا رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، والإسهام في صياغة السياسات الدولية للقطاع الصناعي؛ بما يحقق طموح أعضاء المنظمة وتمهيد الطريق لتوقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الجانبين.

وتركز هذه الزيارة على تعميق النقاشات وتوحيد الرؤى حول سبل دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يشكل منتدى السياسات الصناعية المتعددة الأطراف، الذي تستضيفه الرياض يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري؛ منصة مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنمية الصناعية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي منتدى السياسات الصناعية في إطار حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية، والاستفادة من خبرات اليونيدو في دعم جهودها الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتحويل المملكة إلى مركز صناعي رائد في المنطقة.

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