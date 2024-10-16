شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار 17 صنفا من الخضار في شهر.. وانخفاض 7 أنواع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار 17 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، فيما انخفضت أسعار 7 أنواع فقط.
ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر الخس المحلي أكثر الأصناف ارتفاعا بنسبة 9.6%، مسجلا 6.98 ريال للكيلو.
وأفادت بأن سعر الباذنجان الأسود ارتفع بنسبة 4.8% إلى 5.29 ريال، بينما ارتفع سعر الكوسة المحلي 9.5% إلى 7.26 ريال للكيلو.
وأشارت إلى أن سعر الخيار المحلي ارتفع بنسبة 0.3% إلى 6.05 ريال، بينما ارتفع سعر الملفوف الأبيض 5.4% إلى 3.51 ريال على أساس شهري.
وسجل سعر الطماطم المحلي 6.75 ريال للكيلو، مرتفعا 0.3%، بينما ارتفع سعر الطماطم المستورد 0.8% إلى 7.21 ريال للكيلو جرام.
وذكرت النشرة أن سعر الملوخية المحلي ارتفع بنسبة 2.9% إلى 2.46 ريال، في حين ارتفع سعر السبانخ 0.8% إلى 1.22 ريال للحزمة.
وارتفع سعر البصل المدور المستورد بنسبة 1.1% إلى 5.72 ريال، بينما ارتفع سعر البطاطس المحلي 4.7%، إلى 5.14 ريال للكيلو.
وسجل سعر الجزر المحلي ارتفاعا بنسبة 2.7% إلى 5.65 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الزيتون الإسباني 1.6% إلى 24.37 ريال للكيلو جرام.
وتراجع سعر البصل المدور المحلي 2.8% إلى 4.5 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر الثوم الصيني 0.9% إلى 11.56 ريال للكيلو جرام.
وسجل سعر العدس 9.51 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 2.4%، بينما انخفض سعر الفول المدمس 1% إلى 4.82 ريال، في حين تراجع سعر صلصة الطماطم 0.9% إلى 2.02 ريال.
ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر الخس المحلي أكثر الأصناف ارتفاعا بنسبة 9.6%، مسجلا 6.98 ريال للكيلو.
أسعار الخضار في السعوديةبحسب النشرة، ارتفع سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 59% إلى 12.6 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر البامية المحلي 4.5% إلى 16.59 ريال.
وأفادت بأن سعر الباذنجان الأسود ارتفع بنسبة 4.8% إلى 5.29 ريال، بينما ارتفع سعر الكوسة المحلي 9.5% إلى 7.26 ريال للكيلو.
وأشارت إلى أن سعر الخيار المحلي ارتفع بنسبة 0.3% إلى 6.05 ريال، بينما ارتفع سعر الملفوف الأبيض 5.4% إلى 3.51 ريال على أساس شهري.
سعر الخضرواتوارتفع سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي بنسبة 2.2% إلى 7.78 ريال، بينما ارتفع سعر الفلفل الأخضر الحار بنسبة 4.7% إلى 8.74 ريال للكيلو.
وسجل سعر الطماطم المحلي 6.75 ريال للكيلو، مرتفعا 0.3%، بينما ارتفع سعر الطماطم المستورد 0.8% إلى 7.21 ريال للكيلو جرام.
وذكرت النشرة أن سعر الملوخية المحلي ارتفع بنسبة 2.9% إلى 2.46 ريال، في حين ارتفع سعر السبانخ 0.8% إلى 1.22 ريال للحزمة.
وارتفع سعر البصل المدور المستورد بنسبة 1.1% إلى 5.72 ريال، بينما ارتفع سعر البطاطس المحلي 4.7%، إلى 5.14 ريال للكيلو.
وسجل سعر الجزر المحلي ارتفاعا بنسبة 2.7% إلى 5.65 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الزيتون الإسباني 1.6% إلى 24.37 ريال للكيلو جرام.
انخفاض أسعار 7 أصنافوانخفض سعر القرع العسلي 2.3% إلى 5.63 ريال، في حين انخفض سعر الجرجير المحلي 0.9% إلى 1.04 ريال للحزمة.
وتراجع سعر البصل المدور المحلي 2.8% إلى 4.5 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر الثوم الصيني 0.9% إلى 11.56 ريال للكيلو جرام.
وسجل سعر العدس 9.51 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 2.4%، بينما انخفض سعر الفول المدمس 1% إلى 4.82 ريال، في حين تراجع سعر صلصة الطماطم 0.9% إلى 2.02 ريال.