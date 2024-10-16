غادة إبراهيم تعلن عن وفاة شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - أعلنت الفنانة غادة إبراهيم منذ قليل عن وفاة شقيقها، دون الإعلان عن موعد ومكان الجنازة، مطالبة من جمهورها ومحبيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. ويأتي ذلك بعد أن طلبت غادة إبراهيم من متابعيها في وقتٍ سابق بالدعاء لشقيقها لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية وعلى إثرها تم نقله إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

غادة إبراهيم: أخويا مات

أعلنت غادة إبراهيم عن هذا الخبر المؤلم، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إذ كتبت: " أخويا مات"، ليجد منشورها تفاعلاً كبيراً من قبل محبيها ومتابعيها الذين حرصوا على نعيها بجمل وعبارات تمنوا من خلالها للراحل الرحمة من الله عز وجل، وأيضا ً من نجوم الفن ومنهم الفنان عمرو عبد العزيز الذي حرص هو الآخر على مواساة الفنانةوتقديم واجب النعي لها، حيث كتب: "الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين".

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عمل درامي سابق

جدير بالذكر آن آخر المشاركات الدرامية للفنانةمسلسل "ابن موت"، والذي دارت أحداثه حول مافيا الهجرة غير الشرعية، واستغلالها لحاجة الناس، وإيهامهم بالقدرة على توفير فرصة للهجرة والعمل خارج البلاد، والعمل من بطولة خالد النبوي، علا غانم ، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج سمير سيف

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