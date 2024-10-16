وفاة نجل الفنان زهير عبد الكريم في ألمانيا بعد صراع مع مرض السرطان وشقيقته تنشر صوره وتنعيه بعبارات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - توفي اليوم مجد عبد الكريم نجل الفنانين السوريين زهير عبد الكريم وسوزان الصالح في ألمانيا، بعد صراع طويل مع المرض. ونعته شقيقته نوار على ستوري حسابها على إنستغرام. وكذلك نعاه الفنانان فراس إبراهيم وأيمن زيدان ونقابة الفنانين بعبارات مؤثرة. علماً أن للزوجين زهير عبد الكريم وسوزان الصالح ثلاثة أولاد هم: نوار وسعد ومجد الذي كان يعالج في ألمانيا من المرض.

نوار شقيقة الشاب مجد زهير عبد الكريم تنعيه بعبارات مؤثرة

نشرت نوار صورة شقيقها مجد عبر ستوري حسابها على إنستغرام ونعته "أخي ونور عيوني في ذمة الله"



نعت نوار زهير عبد الكريم عبر ستوري حسابها على إنستغرام شقيقها الشاب الراحل مجد حيث نشرت صورتين بالأبيض والأسود لها ولشقيقها مجد. ونعته بكلمات مؤثرة، نشرت صورة تجمعها به من طفولتهما كتبت عليها "الآن استريح يا حبيبي". وصورة أخرى لمجد بمفرده كتبت عليها "أخي ونور عيوني في ذمة الله".

نشرت نوار صورتها مع شقيقها مجد في طفولتهما عبر ستوري حسابها على إنستغرام

وكانت نوار نشرت على حسابها على إنستغرام منذ أربعة أيام صورتين عائلتين جمعتها بوالديها الفنانين السوريين زهير عبد الكريم وسوزان الصالح وشقيقيها مجد وسعد وعلقت على الصورتين" بركاتي الدائمة". وكانت الصورتان لافتتين لحهة الضحكة التي كانت تغمر جميع أفراد العائلة بسعادة.

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فراس إبراهيم يعلن وفاة الشاب مجد نجل زهير عبد الكريم وسوزان الصالح



كذلك كان أعلن الفنان السوري فراس إبراهيم على حسابه على إنستغرام وفاة الشاب مجد نجل الفنانين السوريين زهير عبد الكريم وسوزان الصالح، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان. ونشر الفنان فراس إبراهيم صورة لافتة جمعت الفنان زهير عبد الكريم برفقة ابنه مجد باللونين الأبيض والأسود وهما يضحكان سعيدين. ونعاه بكلمات مؤثرة ووجه التعازي لوالديه الفنانين زهير عبد الكريم وزوجته سوزان الصالح قائلاً "الشاب الجميل الوديع مجد زهير عبد الكريم في ذمة الله المصاب أليم والحزن عميق ولكن لاحول ولاقوة إلاّ بالله العزاء الحار للأخت الغالية سوزان الصالح والأخ زهير عبد الكريم ولسعد ونوار ولكل الأصدقاء والمحبين ..البقاء لله".

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نقابة الفنانين السوريين تنعي مجد وتعلن أن الدفن سيكون في ألمانيا



كذلك نعت نقابة الفنانين السوريين الشاب الراحل مجد، نجل الفنانين زهير عبد الكريم وسوزان الصالح. وجمعت صورة له وصورة أخرى لوالده زهير عبد الكريم وصورة لوالدته سوزان الصالح في منشور عبر حسابها على الفيسبوك. ووجهت النقابة التعازي لوالديه معلنة أن الدفن سيكون في ألمانيا. وسيكون هناك تعازي ستقيمها العائلة أيضاً في مدينة معربا التي تقع في ريف دمشق على مدى ثلاثة أيام. وجاء في نعي النقابة" تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير زهير عبد الكريم والزميلة الفنانة القديرة سوزان الصالح بوفاة ولدهم مجد بعد صراع مع المرض الدفن سيكون في ألمانيا وعائلة الزميل الفنان زهير في سورية تستقبل العزاء في مدينة معربا من اليوم و لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة المغرب إنا لله و إنا إليه راجعون.



أيمن زيدان ينعي الشاب الراحل مجد زهير عبد الكريم



بدوره نشر الفنان أيمن زيدان على حسابه على الفيسبوك صورة للشاب الراحل مجد زهير عبد الكريم وهو يضحك مليئاً بالحياة ونعاه بكامات مؤثرة " عزائي الشديد للسيدة سوزان الصالح والفنان زهير عبد الكريم برحيل ولدهما مجد ..."





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