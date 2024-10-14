المركزي الصيني يضخ 2.76 مليار دولار في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.5 مليار يوان “حوالي 2.76 مليار دولار أمريكي” لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.5 %.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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