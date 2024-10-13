شكرا لقرائتكم خبر عن «سماسكو»: إنشاء منصة للخدمات المنزلية بالتعاون مع «أوربان كومباني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو - SMASCO) إنشاء كيان مشترك لمنصة جديدة متطورة للخدمات المنزلية في المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمثل هذا التعاون خطوة مهمة تجمع بين اثنين من رواد السوق بهدف تطوير نطاق الخدمات المنزلية في المملكة.
ونوهت بالانتهاء من إصدار السجل التجاري للكيان تحت مسمي شركة وعد خدمات المنزل للتسويق (شركة ذات مسؤولية محدودة ) والمملوكة بنسبة 50% لشركتها التابعة شركة سنيم للاستثمار ( شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لشركة سماسكو بنسبة 100% ) و شركة أيربن وم إكسبرتس بي تي إي ليمتد برأس مال قدره 1 مليون ريال.
وسيجمع المشروع المشترك الجديد بين قدرات "أوربان كومباني (Urban Company)" التقنية المتقدمة وتركيزها على المستهلك مع شبكة الموارد البشرية الواسعة لـ "سماسكو (SMASCO)" لتقديم حلول خدمات منزلية استثنائية للسوق السعودي، مما يعيد تعريف كيفية تقديم الخدمات المنزلية لأكثر من 36 مليون مواطن ومقيم في جميع أنحاء المملكة.
ويُعد إنشاء الكيان المشترك خطوة محورية لضمان الجاهزية القانونية والتشغيلية للمشروع، وتقديم تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للعملاء الذين يبحثون عن خدمات منزلية موثوقة ومهنية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا المشروع المشترك رؤية المملكة 2030، ويتماشى بشكل خاص مع برنامج "جودة الحياة"، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات لجميع السكان في المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمثل هذا التعاون خطوة مهمة تجمع بين اثنين من رواد السوق بهدف تطوير نطاق الخدمات المنزلية في المملكة.
ونوهت بالانتهاء من إصدار السجل التجاري للكيان تحت مسمي شركة وعد خدمات المنزل للتسويق (شركة ذات مسؤولية محدودة ) والمملوكة بنسبة 50% لشركتها التابعة شركة سنيم للاستثمار ( شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لشركة سماسكو بنسبة 100% ) و شركة أيربن وم إكسبرتس بي تي إي ليمتد برأس مال قدره 1 مليون ريال.
وسيجمع المشروع المشترك الجديد بين قدرات "أوربان كومباني (Urban Company)" التقنية المتقدمة وتركيزها على المستهلك مع شبكة الموارد البشرية الواسعة لـ "سماسكو (SMASCO)" لتقديم حلول خدمات منزلية استثنائية للسوق السعودي، مما يعيد تعريف كيفية تقديم الخدمات المنزلية لأكثر من 36 مليون مواطن ومقيم في جميع أنحاء المملكة.
ويُعد إنشاء الكيان المشترك خطوة محورية لضمان الجاهزية القانونية والتشغيلية للمشروع، وتقديم تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للعملاء الذين يبحثون عن خدمات منزلية موثوقة ومهنية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا المشروع المشترك رؤية المملكة 2030، ويتماشى بشكل خاص مع برنامج "جودة الحياة"، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات لجميع السكان في المملكة العربية السعودية.