شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات من فنزويلا تصل إلى سوريا لدعم الوافدين اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن طائرة محملة بـ13 طناً من ‏المساعدات المقدمة من فنزويلا ‏وصلت إلى مطار دمشق الدولى، فى ‏إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة ‏الوافدين من لبنان ‏إلى ‏سوريا، جراء الهجوم الإسرائيلى على لبنان.



وأوضح سفير فنزويلا بدمشق ‏خوسيه بيومورجى -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- أن دفعة المساعدات الإنسانية التى وصلت تشمل أكثر من ‏13 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية موجهة إلى ‏الوافدين من الشعب اللبنانى الذى اضطر إلى أن يغادر وطنه ويتجه إلى سوريا ‏بسبب الهجمات الإسرائيلية على بلاده، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هى ‏رسالة تضامن من فنزويلا شعباً وحكومة مع شعوب المنطقة.‏



وأكد السفير بيومورجى أن فنزويلا تقف إلى جانب أصدقائها فى الأوقات الصعبة، وهذا يعد ‏جزءاً من السياسة الخارجية لبلاده.



بدوره، لفت معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة السورى معتز دوه جى ‏إلى أن شحنة المساعدات القادمة من فنزويلا جاءت لدعم ‏سوريا فى مساعدة الوافدين من لبنان الشقيق جراء الهجوم الإسرائيلي، مبيناً أن الوزارة تسلمت هذه المساعدات، وهناك خطة لإحصائها ثم ‏توزيعها لتصل إلى مستحقيها فى مراكز الإيواء.