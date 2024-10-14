شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات من فنزويلا تصل إلى سوريا لدعم الوافدين اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن طائرة محملة بـ13 طناً من المساعدات المقدمة من فنزويلا وصلت إلى مطار دمشق الدولى، فى إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة الوافدين من لبنان إلى سوريا، جراء الهجوم الإسرائيلى على لبنان.
وأوضح سفير فنزويلا بدمشق خوسيه بيومورجى -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- أن دفعة المساعدات الإنسانية التى وصلت تشمل أكثر من 13 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية موجهة إلى الوافدين من الشعب اللبنانى الذى اضطر إلى أن يغادر وطنه ويتجه إلى سوريا بسبب الهجمات الإسرائيلية على بلاده، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هى رسالة تضامن من فنزويلا شعباً وحكومة مع شعوب المنطقة.
وأكد السفير بيومورجى أن فنزويلا تقف إلى جانب أصدقائها فى الأوقات الصعبة، وهذا يعد جزءاً من السياسة الخارجية لبلاده.
بدوره، لفت معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة السورى معتز دوه جى إلى أن شحنة المساعدات القادمة من فنزويلا جاءت لدعم سوريا فى مساعدة الوافدين من لبنان الشقيق جراء الهجوم الإسرائيلي، مبيناً أن الوزارة تسلمت هذه المساعدات، وهناك خطة لإحصائها ثم توزيعها لتصل إلى مستحقيها فى مراكز الإيواء.
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