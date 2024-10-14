شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التقاط صور جيدة في الإضاءة المنخفضة بالهاتف والان مع تفاصيل الخبر

هل سبق لك أن حاولت التقاط سحر مناظر المدينة ذات الإضاءة الخافتة أو حفل على ضوء الشموع بهاتفك الذكي، فقط لتقابل بنتائج مشوشة وغير واضحة؟ يمكن أن يمثل التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة تحديًا، ولكن باستخدام التقنيات الصحيحة، يمكن أن يصبح هاتفك الذكي أداة قوية لالتقاط صور مذهلة حتى بعد غروب الشمس.

وسيرشدك هذا التقرير عبر تقنيات متقدمة لفتح إمكانات هاتفك الذكي وتحويل صورك ذات الإضاءة المنخفضة من صور قابلة للنسيان إلى صور رائعة.

فهم حدود هاتفك الذكي

على الرغم من أن كاميرات الهواتف الذكية حققت خطوات مذهلة، إلا أن مستشعراتها الأصغر لا تزال تعاني في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالكاميرات الاحترافية.

تلتقط هذه المستشعرات ضوءًا أقل، مما قد يؤدي إلى حدوث ضوضاء وتقليل التفاصيل، ولكن لا تقلق ومن خلال فهم هذه القيود واستخدام التقنيات التالية، يمكنك التغلب على هذه العقبات والتقاط لقطات مذهلة في الإضاءة المنخفضة.

السيطرة: الإعدادات اليدوية

وISO: يتحكم هذا الإعداد في حساسية الكاميرا للضوء، وتعمل حساسية ISO الأعلى على زيادة سطوع الصورة ولكنها تسبب تشويشًا (الحبوب).

ابدأ بـ ISO معتدل مثل 800 واضبطه للأعلى إذا لزم الأمر، على سبيل المثال إذا كنت تقوم بالتصوير في مطعم ذو إضاءة خافتة، فجرب ISO 800 أو 1600.

سرعة الغالق: تحدد المدة التي يتعرض فيها مستشعر الكاميرا للضوء. تسمح سرعة الغالق الأبطأ بدخول المزيد من الضوء ولكنها تزيد من خطر الضبابية الناتجة عن اهتزاز الأيدي.

ولتجنب ذلك، استخدم حاملًا ثلاثي الأرجل أو ثبت هاتفك على سطح ثابت.

التركيز في الإضاءة المنخفضة: في الإضاءة المنخفضة، قد تجد الكاميرا صعوبة في التركيز، كذلك حاول ضبط نقطة التركيز يدويًا من خلال النقر على الشاشة، أو استخدم ميزة قفل التركيز في تطبيق الكاميرا.

احتضان الليل: استخدام الوضع الليلي

تتميز العديد من الهواتف الذكية الآن بوضع ليلي مخصص، تستخدم هذه الأداة القوية خوارزميات ذكية للجمع بين التعرضات المتعددة، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر سطوعًا ووضوحًا مع تشويش أقل.

لا تتردد في تفعيلها عندما تقوم بالتصوير في بيئات منخفضة الإضاءة، حيث تتفوق بعض الهواتف الذكية، مثل أحدث أجهزة iPhone وGoogle Pixels، في التصوير الفوتوغرافي بالوضع الليلي.

تسليط الضوء: الإضاءة الاصطناعية

عندما يكون الضوء الطبيعي نادرًا، لا تخف من إدخال مصادر الضوء الاصطناعي، كذلك يمكن أن تكون مصابيح LED الصغيرة والمحمولة منقذة للحياة، وحتى مصباح هاتفك الذكي يمكن استخدامه بشكل إبداعي.

قم بتجربة وضع الضوء لإلقاء الضوء على موضوعك دون خلق ظلال قاسية أو وهج. حاول نشر الضوء بقطعة قماش رقيقة أو ورق للحصول على تأثير أكثر نعومة.

أتقن لقطاتك: مرحلة ما بعد المعالجة

توفر تطبيقات التحرير مثل Adobe Lightroom Mobile أدوات قوية لتحسين صورك ذات الإضاءة المنخفضة.

التعرض والتباين: قم بضبط السطوع والتباين لإبراز التفاصيل.

الظلال: استخدم شريط التمرير "الظلال" لاستعادة التفاصيل المخفية في المناطق الداكنة.

تقليل الضوضاء: تقليل التحبب للحصول على مظهر أنظف.

يؤلف مثل الفنان

يمكن للتكوين المدروس أن يرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة.

الخطوط الرائدة: استخدم الخطوط لتوجيه عين المشاهد عبر الصورة.

التأطير الإبداعي: ​​قم بتأطير موضوعك بعناصر في المشهد لإضافة العمق والاهتمام.

تجربة الزوايا: المنظور المختلف يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

أنواع مختلفة من التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة

صور شخصية ليلية: التقط صورًا مذهلة في الإضاءة المنخفضة باستخدام فتحة واسعة (إذا كان هاتفك يسمح بذلك) لإنشاء عمق سطحي للمجال وتأثير بوكيه جميل.

مناظر المدينة: قم بتجربة التعريضات الضوئية الطويلة لالتقاط مسارات الضوء والتوهج النابض بالحياة لأضواء المدينة.

التصوير الفلكي: باستخدام حامل ثلاثي الأرجل وبعض الصبر، يمكنك حتى التقاط جمال سماء الليل.