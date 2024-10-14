شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان محمد أنور ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 90.90 في حلقة تذاع يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 5 مساءً وحتى الـ 7 يتطرق فيها إلى كواليس أعماله السابقة الذى نجح فيها على مدار العام.

وذلك بالتوازي مع بطولته لمسلسل "ديبو" الذى يعرض حاليًا إذ يخوض به مغامرة درامية نالت استحسان المشاهدين مثلما ظهر على السوشيال ميديا مؤخرًا، كما قدم أنور في السينما فيلم شارك ببطولته هو "جوازة توكسيك"، وهو ما يعد نجاحًا له على مدار عام 2024.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وشارك فيه نجوم كُثر مثل النجمة ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وهيدى كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.