شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بوبا العربية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها أربعة سنوات تبدأ بتاريخ 2025/07/01م وتنتهي في 2029/06/30م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-04-10 الموافق 2024-10-13، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-11 الموافق 2024-11-13.
1. تقديم الطلب لإدارة الشركة باللغة الإنجليزية يشمل تعريفاً بالمرشح بما في ذلك سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته مع إرفاق نسخ من المؤهلات والشهادات.
2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة.
3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة.
5. تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن هيئة التأمين، والموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.
6. تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة.
7. لا يجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
8. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
9. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة.
10. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-04-10 الموافق 2024-10-13، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-11 الموافق 2024-11-13.
سياسة ومعايير الترشح
1. تقديم الطلب لإدارة الشركة باللغة الإنجليزية يشمل تعريفاً بالمرشح بما في ذلك سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته مع إرفاق نسخ من المؤهلات والشهادات.
2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة.
3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة.
5. تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن هيئة التأمين، والموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.
6. تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة.
7. لا يجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
8. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
9. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة.
10. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.