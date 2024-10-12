شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وخفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.17 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 96.0686 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.40 روبل، ليبلغ 105.1095 روبلات, فيما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 22 كوبيكًا، ليصل إلى 13.4752 روبلًا.