شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكي يرتفع بفضل صعود أسهم فاست ريتيلينج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مدفوعًا بأداء قوي لشركة فاست ريتيلينج ذات الثقل على المؤشر، رغم توخي المستثمرين الحذر مع بدء موسم الأرباح.

وارتفع المؤشر نيكي 0.6% إلى 39605.80 نقطة، فيما صعد 2.5% خلال الأسبوع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.2% إلى 2706.2 نقطة.

وارتفعت أسهم فاست ريتيلينج 6.1%، لتحقق الربح الأكبر بالنسبة المئوية، بعد أن قالت الشركة المالكة لعلامة الملابس يونيكلو أمس: إنها "حققت أرباحًا قياسية للعام الثالث على التوالي".

وساهم ارتفاع سهم فاست ريتيلينج، الأثقل وزنًا على المؤشر المكون من 225 سهمًا، في الحفاظ على مكاسب نيكي، رغم تراجع 160 سهمًا.

