شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله الشلاش رئيسا لمجلس إدارة «كوارا للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل على تعيين عبدالله الشلاش رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالكريم الدعيجي نائبا للرئيس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة كوارا للتمويلالمنعقد بتاريخ 08 ربيع الأول 1446هـ الموافق 11 سبتمبر 2024م شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 11 سبتمبر 2024م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 سبتمبر 2027م.
وقرر مجلس الادارة المنتخب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 ربيع الأول 1446، الموافق 12 سبتمبر 2024م، اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس للدورة القادمة شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
ونوه باستلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 28 ربيع الأول 1446هـ الموافق 1 أكتوبر 2024 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة كوارا للتمويلالمنعقد بتاريخ 08 ربيع الأول 1446هـ الموافق 11 سبتمبر 2024م شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 11 سبتمبر 2024م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 سبتمبر 2027م.
وقرر مجلس الادارة المنتخب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 ربيع الأول 1446، الموافق 12 سبتمبر 2024م، اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس للدورة القادمة شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
ونوه باستلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 28 ربيع الأول 1446هـ الموافق 1 أكتوبر 2024 م.